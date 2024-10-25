СМИ: 43 человек задержали в Коркино после погромов из-за убийства женщины-таксиста

По предварительным данным, на задержанных составили административные протоколы за хулиганство и отпустили.

Ранее МВД по региону сообщило о задержании двух подозреваемых в убийстве женщины.

Резонансное убийство произошло 23 октября в цыганском квартале муниципального округа Коркино, куда женщина выехала на заявку. В последствии ее тело нашли с ножевыми ранениями. По данным следствия, между убитой и подозреваемым, который ехал в такси к своему дому, произошел конфликт — 17-летний подросток не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. Сейчас подозреваемый задержан.

После этого толпа местных жителей устроила беспорядки с поджогами домов и машин местных цыган, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

