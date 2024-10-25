СМИ: 43 человек задержали в Коркино после погромов из-за убийства женщины-таксиста
Правоохранительные органы задержали 43 человек во время массовых беспорядков в Коркино Челябинской области, которые вспыхнули после убийства женщины-таксиста, сообщил портал 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, на задержанных составили административные протоколы за хулиганство и отпустили.
Ранее МВД по региону сообщило о задержании двух подозреваемых в убийстве женщины.
Резонансное убийство произошло 23 октября в цыганском квартале муниципального округа Коркино, куда женщина выехала на заявку. В последствии ее тело нашли с ножевыми ранениями. По данным следствия, между убитой и подозреваемым, который ехал в такси к своему дому, произошел конфликт — 17-летний подросток не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. Сейчас подозреваемый задержан.
После этого толпа местных жителей устроила беспорядки с поджогами домов и машин местных цыган, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич пообещал, что Сербия не введет санкции против России
- СМИ: Маск регулярно созванивался с Путиным с 2022 года
- СМИ: Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников
- СМИ: 43 человек задержали в Коркино после погромов из-за убийства женщины-таксиста
- В Минпросвещения обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
- Экс-игрок ЦСКА и сборной России Дзагоев попал в базу «Миротворца»
- Группа «Ленинград» представила клип «Ёлки. Тёлки. Озеро»
- В МИД Индонезии заявили о желании присоединиться к БРИКС
- Самолет Москва-Нижневартовск вынужденно сел в аэропорту Перми
- Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к концу декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru