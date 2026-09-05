МО: Силы ПВО сбили 763 дрона ВСУ и семь авиационных бомб

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 158 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 5 сентября российские военные ударили по комбинатам-поставщикам металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».