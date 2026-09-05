МО: Силы ПВО сбили 763 дрона ВСУ и семь авиационных бомб
Российские силы ПВО уничтожили 763 украинских беспилотника, семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 158 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 5 сентября российские военные ударили по комбинатам-поставщикам металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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