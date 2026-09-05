Институт русского языка РАН сделал имя Михаэля Шумахера нарицательным

Отмечается, что фамилию спортсмена добавили в словарь русского языка. В Институте русского языка РАН объяснили, что «Шумахер» является синонимом лихача или предпочитающего быструю езду водителя.

В январе 2026 года стало известно, что Михаэль Шумахер начал передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медперсонала после восстановления от черепно-мозговой травмы, полученной во время катания на горных лыжах в Альпах в декабре 2013 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что слова «Сикс-севен» и «БПЛА» стали претендентами на «Слово года».