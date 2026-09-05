Подполье: Зеленский хочет использовать СБУ для удара на НАБУ

Отмечается, что специально для этого Александр Поклад был назначен руководителем СБУ. Согласно информации источника, так Зеленский хочет обезопасить себя и свое окружение от готовящихся НАБУ обвинений в коррупции.

4 сентября СМИ писали, что НАБУ пришло с обысками в офис президента Украины, однако подробности этого не приводились. В тот же день Зеленский подтвердил, что дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».