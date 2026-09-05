Подполье: Зеленский хочет использовать СБУ для удара на НАБУ

Украинский президент Владимир Зеленский хочет использовать Службу безопасности страны (СБУ) для удара по Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей подполья Херсона.

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Отмечается, что специально для этого Александр Поклад был назначен руководителем СБУ. Согласно информации источника, так Зеленский хочет обезопасить себя и свое окружение от готовящихся НАБУ обвинений в коррупции.

4 сентября СМИ писали, что НАБУ пришло с обысками в офис президента Украины, однако подробности этого не приводились. В тот же день Зеленский подтвердил, что дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:АтакаУкраинаСБУВладимир Зеленский

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