В Китайском подворье патриарха в Москве произошел пожар

Деревянная постройка загорелась на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. по его данным, пожар оперативно потушили, ущерб храму не причинен.

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Инцидент произошел на территории Китайского подворья патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине. По предварительной информации, погибших или пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются.

Настоятель храма протоиерей Игорь (Зуев) уточнил, что сгорела бытовка для рабочих. Никакого ущерба и пострадавших нет.

Ранее сегодня пожар произошел в исправительной колонии в Пермском крае.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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