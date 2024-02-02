В Китайском подворье патриарха в Москве произошел пожар

Инцидент произошел на территории Китайского подворья патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине. По предварительной информации, погибших или пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются.

Настоятель храма протоиерей Игорь (Зуев) уточнил, что сгорела бытовка для рабочих. Никакого ущерба и пострадавших нет.

Ранее сегодня пожар произошел в исправительной колонии в Пермском крае.



