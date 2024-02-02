В Китайском подворье патриарха в Москве произошел пожар
Деревянная постройка загорелась на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. по его данным, пожар оперативно потушили, ущерб храму не причинен.
Инцидент произошел на территории Китайского подворья патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине. По предварительной информации, погибших или пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются.
Настоятель храма протоиерей Игорь (Зуев) уточнил, что сгорела бытовка для рабочих. Никакого ущерба и пострадавших нет.
Ранее сегодня пожар произошел в исправительной колонии в Пермском крае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru