В исправительной колонии в Пермском крае произошел пожар

В производственном корпусе на территории исправительной колонии №9 в городе Соликамск Пермского края произошел пожар. Об этом сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.

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Там уточнили, что в настоящее время продолжается тушение огня. Площадь пока не называется. Сообщается, что сотрудники и осужденные не пострадали. На момент возгорания на производственном участке работы не велись.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек.



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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПожарКолонияПермский Край

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