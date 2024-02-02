В исправительной колонии в Пермском крае произошел пожар

Там уточнили, что в настоящее время продолжается тушение огня. Площадь пока не называется. Сообщается, что сотрудники и осужденные не пострадали. На момент возгорания на производственном участке работы не велись.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек.







