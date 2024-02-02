В исправительной колонии в Пермском крае произошел пожар
2 февраля 202413:19
В производственном корпусе на территории исправительной колонии №9 в городе Соликамск Пермского края произошел пожар. Об этом сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.
Там уточнили, что в настоящее время продолжается тушение огня. Площадь пока не называется. Сообщается, что сотрудники и осужденные не пострадали. На момент возгорания на производственном участке работы не велись.
Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru