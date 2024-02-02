СМИ: В России обрушившийся пешеходный мост раздавил инкассаторскую машину
Грузовик с цистерной химикатов разрушил пешеходный мост в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По данным канала, инцидент произошёл близ посёлка Нижегородский. Фура спокойна проехала под пешеходным мостом, а вот габариты цистерны оказались несколько больше и она разрушила переход.
В результате ДТП мост обрушился и раздавил инкассаторскую машину. К счастью, находившиеся в ней двое инкассаторов не пострадали.
Ранее миллион долларов наличными в купюрах по 100 долларов пропал с борта самолета, летевшего из Цюриха в Нью-Йорк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru