СМИ: В России обрушившийся пешеходный мост раздавил инкассаторскую машину

По данным канала, инцидент произошёл близ посёлка Нижегородский. Фура спокойна проехала под пешеходным мостом, а вот габариты цистерны оказались несколько больше и она разрушила переход.

В результате ДТП мост обрушился и раздавил инкассаторскую машину. К счастью, находившиеся в ней двое инкассаторов не пострадали.

Ранее миллион долларов наличными в купюрах по 100 долларов пропал с борта самолета, летевшего из Цюриха в Нью-Йорк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

