СМИ: В России обрушившийся пешеходный мост раздавил инкассаторскую машину

Грузовик с цистерной химикатов разрушил пешеходный мост в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Автомобиль инкассаторов провалился в открытый люк в центре Москвы

По данным канала, инцидент произошёл близ посёлка Нижегородский. Фура спокойна проехала под пешеходным мостом, а вот габариты цистерны оказались несколько больше и она разрушила переход.

В результате ДТП мост обрушился и раздавил инкассаторскую машину. К счастью, находившиеся в ней двое инкассаторов не пострадали.

Ранее миллион долларов наличными в купюрах по 100 долларов пропал с борта самолета, летевшего из Цюриха в Нью-Йорк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПНижегородская ОбластьОбрушениемостИнкассаторы

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