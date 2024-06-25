В Киргизии мужчину приговорили к пяти годам колонии за участие в спецоперации

Осужденного признали виновным в участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства. Отмечается, что санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, однако срок сокращен в связи с объявленной амнистией.

Ранее бывшего игрока передачи «Что? Где? Когда?» и бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова (признан в России иноагентом) заочно приговорили к 8,5 года колонии общего режима.

