В Киргизии мужчину приговорили к пяти годам колонии за участие в спецоперации
Суд Араванского района (Ошская область, Киргизия) приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества гражданина страны за то, что он участвовал на стороне России в спецоперации на Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Осужденного признали виновным в участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства. Отмечается, что санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, однако срок сокращен в связи с объявленной амнистией.
Ранее бывшего игрока передачи «Что? Где? Когда?» и бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова (признан в России иноагентом) заочно приговорили к 8,5 года колонии общего режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru