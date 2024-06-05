Следствие просит заочно арестовать журналиста Колезева
Следствие попросило Басманный районный суд Москвы заочно арестовать главного редактора интернет-издания Republic (признан в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщили в суде. В отношении него было заведено дело о фейках о российской армии.
В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети.
Колезев ранее был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий «Ура.ру» и Znak.com. После начала военной операции на Украине он покинул Россию.
В конце апреля журналист Forbes Сергей Мингазов был заключен под домашний арест по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru