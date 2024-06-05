Следствие просит заочно арестовать журналиста Колезева

Следствие попросило Басманный районный суд Москвы заочно арестовать главного редактора интернет-издания Republic (признан в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщили в суде. В отношении него было заведено дело о фейках о российской армии.

В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети.