Следствие просит заочно арестовать журналиста Колезева

Следствие попросило Басманный районный суд Москвы заочно арестовать главного редактора интернет-издания Republic (признан в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщили в суде. В отношении него было заведено дело о фейках о российской армии.

В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети.

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Колезев ранее был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий «Ура.ру» и Znak.com. После начала военной операции на Украине он покинул Россию.

В конце апреля журналист Forbes Сергей Мингазов был заключен под домашний арест по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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