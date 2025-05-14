Паралимпийскую чемпионку по дзюдо Гаджиеву пожизненно отстранили, признав зрячей
Медицинская комиссия признала азербайджанскую дзюдоистку, чемпионку Паралимпийских игр 2020 года среди атлетов с частичным нарушением зрения Шахану Гаджиеву зрячей, спортсменка пожизненно дисквалифицирована. Об этом пишет Sputnik Азербайджан.
Гаджиева прошла обследование перед чемпионатом мира по парадзюдо. Медики постановили, что у спортсменки, которая была заявлена на турнир для слабовидящих в категории J2, 52 кг, нет ограничений по зрению.
Национальный паралимпийский комитет Азербайджана пояснил, что на Паралимпиаде-2020 проводились соревнования по парадзюдо в категориях B1, B2 и B3. Теперь эти направления сокращены и организованы в категории J1 и J2.
«В результате изменений многие заболевания глаз в категории J2 были исключены из списка. По этой причине наши спортсмены-парадзюдоисты были повторно включены в медицинскую классификацию Международной ассоциации слепых спортсменов (IBSA)», - говорится в сообщении.
В НПК подчеркнули, что в связи с изменениями Гаджиева больше не сможет участвовать в соревнованиях по парадзюдо.
Шахане Гаджиевой 24 года, спортсменка - золотая медалистка летней Паралимпиады в Токио, чемпионка Европы среди девушек до 18 лет и победительница европейского первенства по паралимпийскому дзюдо.
Ранее лыжника, чемпиона Паралимпиады 2014 года Николая Полухина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, пишет RT.
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