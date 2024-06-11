Бывшего адвоката Новикова заочно приговорили к 8,5 годам за фейки о ВС РФ

Отмечается, что Новиков обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Срок заключения будет исчисляться с даты экстрадиции Новикова в Россию или его задержания в РФ.

Согласно данным следствия, 3 апреля 2022 года Новиков, находясь за рубежом, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

Илья Новиков живет в Киеве с 2021 года. В октябре 2023 года ФСБ России сообщала, что он проходит по делу о государственной измене, передает «Радиоточка НСН».

