Бывшего адвоката Новикова заочно приговорили к 8,5 годам за фейки о ВС РФ
Бывший игрок передачи «Что? Где? Когда?» и бывший член Адвокатской палаты Москвы Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен к 8,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда Москвы.
Отмечается, что Новиков обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Срок заключения будет исчисляться с даты экстрадиции Новикова в Россию или его задержания в РФ.
Согласно данным следствия, 3 апреля 2022 года Новиков, находясь за рубежом, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
Илья Новиков живет в Киеве с 2021 года. В октябре 2023 года ФСБ России сообщала, что он проходит по делу о государственной измене, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru