В Керченском проливе затонул еще один танкер
В Керченском проливе затонул второй танкер с нефтепродуктами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
До этого СМИ сообщили о терпящем крушение танкере с мазутом «Волгонефть 212». На его борту находились 13 членов экипажа. Им удалось покинуть судно.
Известно, что «Волгонефть 239» получило аналогичные повреждения. Из-за непогоды волны разбили его борт, в результате чего корабль развалился на две части.
По данным источника, на борту судна находилось 14 моряков. Они и члены экипажа первого судна сейчас находятся в воде. Их должны забрать буксир «Меркурий», а также вертолет со спасателями. В настоящий момент восемь человек уже спасены. Отмечается, что у них нет травм.
В этот раз очевидцы рассказали о следах разлива топлива. По информации Telegram-канала «Baza», на борту обоих танкеров находится свыше восьми тысяч тонн нефти и мазута.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что СК возбудил уголовное дело после крушения пассажирского судна у берегов Териберки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru