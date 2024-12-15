В Керченском проливе затонул еще один танкер

В Керченском проливе затонул второй танкер с нефтепродуктами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

До этого СМИ сообщили о терпящем крушение танкере с мазутом «Волгонефть 212». На его борту находились 13 членов экипажа. Им удалось покинуть судно.

Известно, что «Волгонефть 239» получило аналогичные повреждения. Из-за непогоды волны разбили его борт, в результате чего корабль развалился на две части.

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По данным источника, на борту судна находилось 14 моряков. Они и члены экипажа первого судна сейчас находятся в воде. Их должны забрать буксир «Меркурий», а также вертолет со спасателями. В настоящий момент восемь человек уже спасены. Отмечается, что у них нет травм.

В этот раз очевидцы рассказали о следах разлива топлива. По информации Telegram-канала «Baza», на борту обоих танкеров находится свыше восьми тысяч тонн нефти и мазута.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что СК возбудил уголовное дело после крушения пассажирского судна у берегов Териберки.

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ФОТО: РИА Новости
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