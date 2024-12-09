В Турции четверо военных погибли при крушении вертолета

Военный вертолет потерпел крушение в провинции Ыспарта на юге Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин, передает телеканал NTV.

Отмечается, что воздушное судно выполняло учебный полет. Вертолет разбился в районе Кечиборлу близ АЗС.

«На данный момент погибли четверо военных», — рассказал Эрин.

По словам губернатора, в вертолете находились пять человек, поиски одного военного продолжаются.

Ранее вертолет потерпел крушение в США в штате Луизиана, погибли пилот и два пассажира, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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