В Турции четверо военных погибли при крушении вертолета
9 декабря 202412:02
Военный вертолет потерпел крушение в провинции Ыспарта на юге Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин, передает телеканал NTV.
Отмечается, что воздушное судно выполняло учебный полет. Вертолет разбился в районе Кечиборлу близ АЗС.
«На данный момент погибли четверо военных», — рассказал Эрин.
По словам губернатора, в вертолете находились пять человек, поиски одного военного продолжаются.
Ранее вертолет потерпел крушение в США в штате Луизиана, погибли пилот и два пассажира, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru