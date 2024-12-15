СМИ: В Керченском проливе тонет танкер с мазутом

В Керченском проливе на расстоянии восьми километров от берега терпит крушение танкер с мазутом. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, на судне «Волгонефть 212» находится 13 членов экипажа. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, волны разделили танкер напополам.

Отмечается, что в настоящий момент находящихся на танкере людей пытаются спасти. К месту происшествия уже направлено спасательное судно.

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В ГУ МЧС России по РК сообщили, что «Волгонефть 212» было повреждено из-за непогоды. По данным ведомства, Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас» уже вылетели к месту ЧП. До этого из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Между тем, проверяется информация и о втором танкере, который, предварительно, тоже тонет недалеко от этого судна. К тому же, пока неизвестно, произошел ли разлив нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что у берегов Керчи был шквалистый ветер, а волнение моря достигало семи балов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
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