СМИ: В Керченском проливе тонет танкер с мазутом

В Керченском проливе на расстоянии восьми километров от берега терпит крушение танкер с мазутом. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, на судне «Волгонефть 212» находится 13 членов экипажа. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, волны разделили танкер напополам.

Отмечается, что в настоящий момент находящихся на танкере людей пытаются спасти. К месту происшествия уже направлено спасательное судно.