СК возбудил уголовное дело после крушения пассажирского судна у берегов Териберки

Источник РИА Новости знакомый с ситуацией уточняет, что судно опрокинулось на подходе к причалу, был очень сильный ветер.

По данным портала 78.ru, судно могло сесть на мель и получить пробоину.

Туристы, которые были на корабле, собирались посмотреть на китов. Всех, кто находился на судне, спасли и подняли на борт находившиеся рядом лодки. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

