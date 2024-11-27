СК возбудил уголовное дело после крушения пассажирского судна у берегов Териберки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как в Баренцевом море у села Териберка затонуло пассажирское судно «Боец», сообщили РИА Новости.

Также свою проверку начала Северо-западная транспортная прокуратура.

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Источник РИА Новости знакомый с ситуацией уточняет, что судно опрокинулось на подходе к причалу, был очень сильный ветер.

По данным портала 78.ru, судно могло сесть на мель и получить пробоину.

Туристы, которые были на корабле, собирались посмотреть на китов. Всех, кто находился на судне, спасли и подняли на борт находившиеся рядом лодки. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Уголовное ДелоПроисшествия

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