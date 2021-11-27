В Кемерове начались заседания по делу о трагедии на шахте «Листвяжная»

Планируется, что состоится пять отдельных заседаний по избранию меры пресечения для каждого фигуранта уголовных дел, возбужденных после трагедии в Кузбассе. Так, избрания меры пресечения ожидают задержанные директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок. По данным следствия, руководство «Листвяжной» допустило нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.

Кроме того, против главных государственных инспекторов регионального отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина возбудили дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, составив акты о невыполненной проверке штрека на шахте.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла утром в четверг. По предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана. Во время инцидента под землей находились 285 горняков, большинство из них удалось эвакуировать. В результате ЧП погиб 51 человек, 49 пострадавших госпитализированы.

