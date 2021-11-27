В Кемерове начались заседания по делу о трагедии на шахте «Листвяжная»
Заседания по избранию меры пресечения задержанным по делу о ЧП на шахте «Листвяжная» начались в Центральном районном суде Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.
Планируется, что состоится пять отдельных заседаний по избранию меры пресечения для каждого фигуранта уголовных дел, возбужденных после трагедии в Кузбассе. Так, избрания меры пресечения ожидают задержанные директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок. По данным следствия, руководство «Листвяжной» допустило нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Кроме того, против главных государственных инспекторов регионального отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина возбудили дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, составив акты о невыполненной проверке штрека на шахте.
Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла утром в четверг. По предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана. Во время инцидента под землей находились 285 горняков, большинство из них удалось эвакуировать. В результате ЧП погиб 51 человек, 49 пострадавших госпитализированы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- В Кемерове начались заседания по делу о трагедии на шахте «Листвяжная»
- СМИ: В Подмосковье начали изготавливать серию гиперзвуковых ракет «Циркон»
- СМИ: Задержан глава «Тольяттиазота» Бобков
- В Германии рассказали, что «Северный поток-2» может начать работать без сертификации
- Врач назвал способы снизить уровень сахара в крови без лекарств
- Российской авиакомпании запретили летать над Евросоюзом
- В штате Нью-Йорк ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
- Послы России и Китая раскритиковали американский «Саммит за демократию»
- Овечкин стал шестым в истории НХЛ по числу хет-триков
- В Мексике 19 человек погибли в ДТП с автобусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru