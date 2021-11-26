СК предъявил обвинение директору шахты в Кузбассе и другим причастным к трагедии
Следственный комитет России предъявил обвинение директору шахты «Листвяжная» и другим фигурантам дела, возбужденного в связи с трагедией, в результате которой погибли более 50 человек.
Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении СК, распространенном в пятницу.
Госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
Также отмечается, что следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемых.
ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- СК предъявил обвинение директору шахты в Кузбассе и другим причастным к трагедии
- «Англичане будут подставлять украинцев»: Немецкий политолог об английских солдатах на Украине
- Глава МИД Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай
- Последний российский модуль «Причал» пристыковался к МКС
- Бывший сотрудник «Листвяжной» рассказал об «угольной мафии» в Кузбассе
- Синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности в Москве
- Пашинян заявил о готовности Армении начать демаркацию границ с Азербайджаном
- В Госдуме указали Бастрыкину на Инстасамку
- Зеленский назвал проект «Северный поток - 2» «большой трагедией» для Украины
- Экс-начальника Саратовской больницы ФСИН арестовали по делу о сексуальном насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru