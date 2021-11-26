СК предъявил обвинение директору шахты в Кузбассе и другим причастным к трагедии

Следственный комитет России предъявил обвинение директору шахты «Листвяжная» и другим фигурантам дела, возбужденного в связи с трагедией, в результате которой погибли более 50 человек.

Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении СК, распространенном в пятницу.