СК предъявил обвинение директору шахты в Кузбассе и другим причастным к трагедии

Следственный комитет России предъявил обвинение директору шахты «Листвяжная» и другим фигурантам дела, возбужденного в связи с трагедией, в результате которой погибли более 50 человек.

Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении СК, распространенном в пятницу.

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Госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также отмечается, что следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемых.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетГибельШахтеры
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