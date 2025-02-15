В Калужской области ликвидировали очаги возгорания после атаки БПЛА

В Калужской области на территории промышленного предприятия, где в результате падения украинского беспилотника начался пожар, удалось ликвидировать все очаги возгорания. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

Он подчеркнул, что в результате ЧП в Дзержинском районе никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа, добавил Шапша.