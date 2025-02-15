В Калужской области ликвидировали очаги возгорания после атаки БПЛА

В Калужской области на территории промышленного предприятия, где в результате падения украинского беспилотника начался пожар, удалось ликвидировать все очаги возгорания. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

Он подчеркнул, что в результате ЧП в Дзержинском районе никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа, добавил Шапша.

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Ночью 15 февраля ВСУ совершили массированную атаку на несколько регионов РФ. По данным Минобороны России, отечественные силы ПВО сбили 40 украинских дронов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 15 февраля в Волгоградской области после атаки украинских дронов начался пожар в одной из промзон, который позже удалось потушить.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиГубернаторКалужская ОбластьПожар

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