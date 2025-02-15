В Калужской области ликвидировали очаги возгорания после атаки БПЛА
В Калужской области на территории промышленного предприятия, где в результате падения украинского беспилотника начался пожар, удалось ликвидировать все очаги возгорания. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.
Он подчеркнул, что в результате ЧП в Дзержинском районе никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа, добавил Шапша.
Ночью 15 февраля ВСУ совершили массированную атаку на несколько регионов РФ. По данным Минобороны России, отечественные силы ПВО сбили 40 украинских дронов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 15 февраля в Волгоградской области после атаки украинских дронов начался пожар в одной из промзон, который позже удалось потушить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru