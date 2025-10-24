Над пятью регионами России за час сбили 25 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за час ликвидировали 25 дронов ВСУ над пятью российскими регионами, передает Минобороны.

В ночь на 24 октября военные сбили над территорией РФ 111 беспилотников, напоминает RT.

«В период с 7.00 мск до 8.00 мск... перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в Минобороны.

Ведомство уточнило, что 11 БПЛА были сбиты в Брянской области, шесть – в Тульской, четыре – в Калужской, три – в Тверской, один – в Новгородской.

Между тем ПВО уничтожила три летевших на Москву беспилотника.

