Над пятью регионами России за час сбили 25 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за час ликвидировали 25 дронов ВСУ над пятью российскими регионами, передает Минобороны.
В ночь на 24 октября военные сбили над территорией РФ 111 беспилотников, напоминает RT.
«В период с 7.00 мск до 8.00 мск... перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в Минобороны.
Ведомство уточнило, что 11 БПЛА были сбиты в Брянской области, шесть – в Тульской, четыре – в Калужской, три – в Тверской, один – в Новгородской.
Между тем ПВО уничтожила три летевших на Москву беспилотника.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru