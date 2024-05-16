В Калининграде раскрыли канал незаконной миграции

Трое жителей Калининграда выдавали иностранцам поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства. В отношении них возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщает СК РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что задержаны генеральный директор одной из калининградских фирм, сотрудница Центра языкового тестирования высшего образовательного учреждения и гражданин Узбекистана.