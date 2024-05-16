В Калининграде раскрыли канал незаконной миграции
Трое жителей Калининграда выдавали иностранцам поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства. В отношении них возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что задержаны генеральный директор одной из калининградских фирм, сотрудница Центра языкового тестирования высшего образовательного учреждения и гражданин Узбекистана.
По данным СК, подозреваемые помогли оформить документы на право пребывания на территории региона не менее 100 мигрантам. При этом большая часть иностранцев не знали русского языка. В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье после визита МВД на склад OZON из РФ выдворят 115 мигрантов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru