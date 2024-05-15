Глава МВД призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком. Соответствующее видео разместила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В Курской области мигрантам запретили работать в такси

Колокольцев подчеркнул важность работы по пресечению и раскрытию преступлений со стороны мигрантов, а также поручил немедленно реагировать на сигналы, поступающие от жителей, публикации в СМИ и соцсетях.

Ранее Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку «только для славян». Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал НСН, что такие объявления были запрещены всегда, однако российская правохранительная система не обращала на них внимания.


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ФОТО: РИА Новости
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