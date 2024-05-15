Глава МВД призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов

Колокольцев подчеркнул важность работы по пресечению и раскрытию преступлений со стороны мигрантов, а также поручил немедленно реагировать на сигналы, поступающие от жителей, публикации в СМИ и соцсетях.

Ранее Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку «только для славян». Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал НСН, что такие объявления были запрещены всегда, однако российская правохранительная система не обращала на них внимания.



