В Подмосковье после визита МВД на склад OZON из РФ выдворят 115 мигрантов

В Московской области провели проверку склада и пресекли нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщила глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

В Липецкой области мигрантам запретили работать в логистике и такси

Она отметила, что во время рейда были задержаны 115 иностранных граждан. По словам Петровой, за незаконную трудовую деятельность правоохранители составили 76 протоколов. При этом еще на 40 иностранцев составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России.

Сообщается, что каждый нарушитель был оштрафован на пять тысяч рублей, в последствии их выдворят за пределы РФ. По данным ТАСС, рейд проводился на складе маркетплейса OZON.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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