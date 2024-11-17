В Ижевске пострадавшего при атаке ВСУ на завод отправили лечиться домой

В Ижевске мужчину, пострадавшего при обстреле ВСУ заводского цеха, отправили домой под амбулаторное наблюдение. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он рассказал, что пострадавшего, который получил травму головы, осмотрели медики и провели ему все необходимые диагностические мероприятия.

До этого Бречалов сообщил, что утром 17 ноября в Ижевске в результате падения беспилотника на улице Ленина произошел взрыв. На заводе были выбиты стекла. Персонал предприятия был эвакуирован.