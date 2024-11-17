В Ижевске пострадавшего при атаке ВСУ на завод отправили лечиться домой
В Ижевске мужчину, пострадавшего при обстреле ВСУ заводского цеха, отправили домой под амбулаторное наблюдение. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он рассказал, что пострадавшего, который получил травму головы, осмотрели медики и провели ему все необходимые диагностические мероприятия.
До этого Бречалов сообщил, что утром 17 ноября в Ижевске в результате падения беспилотника на улице Ленина произошел взрыв. На заводе были выбиты стекла. Персонал предприятия был эвакуирован.
По словам главы региона, в настоящий момент бригада скорой помощи продолжает дежурить на месте происшествия до окончания работ представителей всех оперативных служб.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом было сбито два украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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