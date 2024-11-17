Губернатор: Над Орловской областью сбили два дрона ВСУ

Ночью 17 ноября средства ПВО уничтожили над территорией Орловской области два беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

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По его словам, на местах происшествий были задействованы представители оперативных служб. В результате ЧП никто не пострадал, повреждения также не были обнаружены.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ижевске при падении беспилотника ВСУ на заводской цех пострадал один человек.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВСУОрловская ОбластьГубернатор

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