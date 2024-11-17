Губернатор: Над Орловской областью сбили два дрона ВСУ

По его словам, на местах происшествий были задействованы представители оперативных служб. В результате ЧП никто не пострадал, повреждения также не были обнаружены.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ижевске при падении беспилотника ВСУ на заводской цех пострадал один человек.