Губернатор: Над Орловской областью сбили два дрона ВСУ
17 ноября 202412:10
Ночью 17 ноября средства ПВО уничтожили над территорией Орловской области два беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, на местах происшествий были задействованы представители оперативных служб. В результате ЧП никто не пострадал, повреждения также не были обнаружены.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ижевске при падении беспилотника ВСУ на заводской цех пострадал один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru