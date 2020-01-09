В Иране опровергли крушение украинского лайнера из-за пуска ракеты
В Иране прокомментировали предположение о том, что потерпевший крушение 8 января украинский лайнер, был сбит иранской ракетой. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сегодня Newsweek со ссылкой на собственный источник в Пентагоне сообщил, что в военном ведомстве США в качестве причины крушения лайнера называют пуск ракеты ПВО Ирана.
Как пишет агентство, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заверил, что атака самолета ракетой «невозможна с научной точки зрения». Эксперт отметил, что на этой же высоте во время крушения были и другие самолеты.
Кроме того, Абедадзе заявил, что в Иране военные и гражданский сектор полностью координируются между собой.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Иране опровергли крушение украинского лайнера из-за пуска ракеты
- Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики
- В США заявили, что украинский лайнер сбила иранская ракетная система
- СБУ заявила о «предотвращении» убийства экс-разведчика Россией
- Президент Абхазии пригрозил ввести режим ЧС из-за беспорядков