В США заявили, что украинский лайнер сбила иранская ракетная система

Украинский рейс, потерпевший крушение в среду недалеко от Тегерана, был поражен зенитной ракетной системой Ирана. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Источник издания заявил, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet. Как отмечает Newsweek, эту информацию подтвердили еще два источника - высокопоставленные сотрудники разведки США и Ирака.