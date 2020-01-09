В США заявили, что украинский лайнер сбила иранская ракетная система
Украинский рейс, потерпевший крушение в среду недалеко от Тегерана, был поражен зенитной ракетной системой Ирана. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
Источник издания заявил, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet. Как отмечает Newsweek, эту информацию подтвердили еще два источника - высокопоставленные сотрудники разведки США и Ирака.
По информации Newsweek, в Пентагоне считают инцидент случайным. Источники сообщают, что противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны, вызванного убийством на прошлой неделе командующего Революционной гвардией Сил Кудса генерал-майора Кассема Солеймани.
Авиакатастрофа произошла накануне. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, в частности, 82 иранца, 63 - канадца и 11 украинцев, 10 шведов, семь афганцев и три гражданина Германии.
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