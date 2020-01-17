В «ИрАэро» проведут внеплановые проверки после инцидента в Домодедово
Внеплановые проверки пройдут в авиакомпании "ИрАэро" после посадки ее самолета Sukhoi Superjet 100 на неработающую взлетно-посадочную полосу аэропорта "Домодедово" в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ространснадзора.
Также в ведомстве отметили, что проверки будут проведены в органах госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.
Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 16 января совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу рядом с аэропортом «Домодедово». В результате никто не пострадал.
Накануне на пресс-конференции НСН президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин призвал доработать Superjet.
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