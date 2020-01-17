В «ИрАэро» проведут внеплановые проверки после инцидента в Домодедово

17 января 202000:58

Внеплановые проверки пройдут в авиакомпании "ИрАэро" после посадки ее самолета Sukhoi Superjet 100 на неработающую взлетно-посадочную полосу аэропорта "Домодедово" в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

«Суперджет» на полосе. Недостроенной

Также в ведомстве отметили, что проверки будут проведены в органах госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 16 января совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу рядом с аэропортом «Домодедово». В результате никто не пострадал.

Накануне на пресс-конференции НСН президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин призвал доработать Superjet.

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ФОТО: flickr.com
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