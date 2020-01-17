В «ИрАэро» проведут внеплановые проверки после инцидента в Домодедово

Также в ведомстве отметили, что проверки будут проведены в органах госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 16 января совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу рядом с аэропортом «Домодедово». В результате никто не пострадал.



Накануне на пресс-конференции НСН президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин призвал доработать Superjet.

