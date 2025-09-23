Глава ФПБК Бородин призвал не снимать в России фильмы о Блиновской

По его мнению, подобные проекты, помимо оправдывания мошенников, могут стать негативным примером для молодёжи, поэтому подобных персонажей нужно забыть, а снимать о них фильмы и сериалы недопустимо.

«Что они этими картинами хотят показывать? Как обманывать народ? У нас и так очень много людей, которые хотят заработать лёгкие деньги промышляя мошенничеством», - сказал Бородин.

Глава ФПБК добавил, что в настоящее время следует снимать фильмы про участников СВО.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что сериал «Паучиха» о Блиновской может помочь вразумить аудиторию.