Глава ФПБК Бородин призвал не снимать в России фильмы о Блиновской
Производство и прокат в России фильмов и сериалов, популяризирующих таких людей, как блогер Елена Блиновская, следует запретить. Об этом NEWS.ru заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
По его мнению, подобные проекты, помимо оправдывания мошенников, могут стать негативным примером для молодёжи, поэтому подобных персонажей нужно забыть, а снимать о них фильмы и сериалы недопустимо.
«Что они этими картинами хотят показывать? Как обманывать народ? У нас и так очень много людей, которые хотят заработать лёгкие деньги промышляя мошенничеством», - сказал Бородин.
Глава ФПБК добавил, что в настоящее время следует снимать фильмы про участников СВО.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что сериал «Паучиха» о Блиновской может помочь вразумить аудиторию.
