В Индонезии выросло число погибших на футбольном матче до 174

С 129 до 174 человек выросло число погибших на матче чемпионата Индонезии, сообщает AFP News Agency.

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Фанаты погибли на футбольном поле после принципиального матча индонезийской Лиги 1, в которой сыграли клубы «Арема» и «Персебайя Сурабая» со счетом 2:3. Зрители решили выяснить отношения с проигравшими футболистами.

Служба безопасности применила слезоточивый газ, из-за чего на трибунах началась паника и давка, пишет Газета.ru.

Позднее министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд отметил, что игру смотрели на 4 тысячи человек больше, стадион был переполнен.

Решением футбольной ассоциации Индонезии наложен запрет на проведение «Ареме» проводить домашние матчи до конца сезона. Также на неделю приостановлен чемпионат.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 46 человек за различные нарушения, которые произошли в ходе стычек с футбольными фанатами на стадионе «Стад де Франс» и в районе фан-зон, сообщает телеканал BFM.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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