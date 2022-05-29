Полиция задержала 46 человек на финале Лиги чемпионов

Инциденты были зафиксированы перед началом и во время финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем».

Напомним, «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, завоевав 14-й трофей турнира в своей истории.

