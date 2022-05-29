Полиция задержала 46 человек на финале Лиги чемпионов
29 мая 202204:03
Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 46 человек за различные нарушения, которые произошли в ходе стычек с футбольными фанатами на стадионе «Стад де Франс» и в районе фан-зон, сообщает телеканал BFM.
Инциденты были зафиксированы перед началом и во время финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем».
Напомним, «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, завоевав 14-й трофей турнира в своей истории.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru