Рейс Екатеринбург-Анталья приземлился в Казахстане
Самолет компании AZUR air, следовавший из Екатеринбурга в турецкую Анталью, по технической причине сел в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные перевозчика.
«Рейс ZF-839... совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине», - указали в компании.
Борт сел благополучно в штатном режиме. Для выполнения рейса в Атырау направят резервный самолет, его вылет из Москвы был запланирован на 11.30.
Ранее следовавший из Лондона в Пекин борт Air China вынужденно сел в Нижневартовске, предположительно, из-за проблем с двигателем, напоминает РЕН ТВ.
