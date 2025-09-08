Рейс Екатеринбург-Анталья приземлился в Казахстане

Самолет компании AZUR air, следовавший из Екатеринбурга в турецкую Анталью, по технической причине сел в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные перевозчика.

«Рейс ZF-839... совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине», - указали в компании.

Борт сел благополучно в штатном режиме. Для выполнения рейса в Атырау направят резервный самолет, его вылет из Москвы был запланирован на 11.30.

Ранее следовавший из Лондона в Пекин борт Air China вынужденно сел в Нижневартовске, предположительно, из-за проблем с двигателем, напоминает РЕН ТВ.

