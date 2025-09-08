При стрельбе в Иерусалиме погибли пять человек
Нападение со стрельбой произошло в Иерусалиме, есть жертвы. Об этом сообщили в службе скорой помощи Израиля (MDA).
Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке Рамот на улице Игаль Ядин. По данным канала Kan, двое вооруженных мужчин открыли стрельбу в салоне рейсового автобуса.
«В 10.13 на горячую линию MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о примерно 15 раненых в результате стрельбы», - говорится в сообщении MDA.
Полиция Израиля допустила, что ЧП может быть квалифицировано как теракт.
Позднее в MDA рассказали, что в результате стрельбы погибли пять человек. Кроме того, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее под Севильей два человека погибли и один пострадал в результате стрельбы в баре, напоминает РЕН ТВ.
