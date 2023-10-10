ФСБ арестовала жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Приморья, который по заданию украинской военной разведки передавал информацию об объектах военной инфраструктуры региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ведомства.

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«ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины», — указал собеседник агентства.

В ФСБ отметили, что задержанный осознавал возможность использования передаваемых сведений против безопасности России.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о госизмене, мужчину заключили под стражу.

Ранее ФСБ возбудила дело о госизмене в форме перехода на сторону противника против адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом), напоминает «Свободная пресса». По данным правоохранителей, после начала специальной военной операции Новиков вступил в ряды теробороны Украины, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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