«Детских онкологов действительно всегда был дефицит. Это узкая специализация, смотря какая локализация опухоли. Во-первых, это эмоционально тяжелая и высокотехнологичная специализация, с детьми много проблем. Во-вторых, специалисты в данной области в регионах работают в условиях недостаточного финансирования. Лечить детскую онкологию трудно, это как правило еще врожденные опухоли, они протекают очень агрессивно», - пояснил эксперт.

Составная часть проблемы – недобор обучающихся по этому направлению. По данным министерства здравоохранения, в 2023 году на 88 целевых мест в медицинских вузах по специальности «детская онкология» договоры заключили только 11 человек.

«Абитуриенты при поступлении просто не знают этой специальности, то есть агитации нет, пропаганды. Люди просто не в курсе, что есть дефицит специалистов, что надо учиться идти в ординатуру, в аспирантуру поступать на детскую онкологию», - отметил собеседник НСН.

Евгений Странадко также подчеркнул, что онкологические клиники для взрослых не имеют права оперировать несовершеннолетних, поэтому их направляют в детские больницы. При этом пациентам из регионов необходимо иметь направление от своего врача.