Певица VASSY представит США на «Интервидении» вместо Брэндона Ховарда

Американский певец Брэндон Ховард не примет участия в международном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщается в Telegram-канале смотра.

Артист записал видеообращение, где рассказал о непредвиденных семейных обстоятельствах, которые не позволят ему выйти на сцену «Интервидения» в этом году.

Вместо Ховарда США будет представлять певица, автор песен и продюсер VASSY. Артистка стала первой женщиной, завоевавшей премию EDMA ICON AWARD в 2023 году.

«Ее коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Хиты VASSY набирают многомиллионные прослушивания в стримингах», - отмечается в сообщении в Telegram-канале конкурса.

Кроме того, исполнительница участвует в таких социальных инициативах, как музыкальное образование для молодых людей и продвижение «зеленых» технологий.

«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Россию на конкурсе будет представлять певец Шаман (Ярослав Дронов).

