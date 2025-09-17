Лавров заявил, что ООН обеляет действия киевского режима

ООН выгораживает украинские власти, закрывая глаза на их нарушающие международное гуманитарное право действия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, очевидны нарушения киевским режимом гуманитарного права, это невозможно отрицать, «и фактов предостаточно».

«Однако здесь секретариат (ООН. - НСН) занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима», - цитирует министра РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что для установления устойчивого мира на Украине необходима новая система гарантий безопасности Москвы и Киева, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
