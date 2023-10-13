При атаке дрона в Запорожской области пострадала женщина

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области украинский беспилотник сбросил бомбу, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы регионы.

Два беспилотника ВСУ перехватили над Белгородской и Брянской областями

Происшествие произошло в 15:00. Дрон сбросил боеприпас во дворе частного дома на Набережной улице.

«В результате атаки пострадала местная жительница 1958 года рождения», - говорится в сообщении.

Система противовоздушной обороны в четверг подавила украинский беспилотник на окраине Брянска. При падении дрона сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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