Документалку «Брат Навсегда» назвали пособием для молодых режиссеров
Документальный фильм «Брат Навсегда» будет полезен для начинающих кинематографистов, заявил НСН Егор Москвитин. В свою очередь Александр Шпагин отметил, что феномен Алексея Балабанова по масштабу можно соотнести с феноменом Андрея Тарковского.
Документальный проект «Брат Навсегда» о фильмах Алексея Балабанова поможет ответить на вопрос, как нужно снимать кино, чтобы оно осталось в истории. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Егор Москвитин, который уже посмотрел картину.
Первый показ документального фильма, посвященного 25-летию второго «Брата» Алексея Балабанова, состоялся в день открытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Авторами проекта выступили Григорий Сельянов, сын продюсера картин Балабанова Сергея Сельянова, и его супруга Анна. Также в фильме принимают участие сыновья Алексея Балабанова. Москвитин подчеркнул, что новый проект будет особенно интересен начинающим кинематографистам.
«Это история с уникальным доступом к архивным материалам. Также это история детей, которые пытаются осмыслить наследие своих родителей, режиссера Алексея Балабанова и продюсера Сергея Сельянова. Фильм «Брат» в каком-то смысле является для современной киноиндустрии родительской фигурой, все мы сыновья фильма «Брат». Документальный проект - семейное расследование, в котором, возможно, не будет открытий, но очень много любви, тепла, мотивации для молодых кинематографистов. Фильм объясняет, как нужно делать кино, которое останется в истории. Очень много внимания уделяется тому, что Балабанов и Сельянов сделали кино почти с нуля, без плана, финансов, желания заработать. Они основывались на точном и чутком отношении к окружающим людям, тому, что происходит в стране», - рассказал он.
Феномен фильма «Брат», по словам собеседника НСН, в герое, которого требовало само время.
«Это счастливая встреча героя, который был нужен всем, и актера, который смог его воплотить. Как известно, сценарий был написан под впечатлением от встречи Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым. Образ воплотил в себе глубокие потребности зрителей той поры. Также феномен «Брата» в построении фильма по принципу череды музыкальных клипов. Это и жанровость – реалистичность, грязь, криминал, жестокость, страсти. Это некая сказочная структура повествования, когда героя постоянно отвергают люди, к которым он тянется. Сначала семья, потом милиция, криминал, и богема. В итоге он остается совершенно один, и в этой отверженности глубокая национальная трагедия», - заявил Москвитин.
В свою очередь кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН заметил, что феномен Балабанова в российском кино можно сравнить в феноменом Андрея Тарковского. Однако документальный проект, по его мнению, не привлечет зрителей в кинотеатр.
«После «Брата» и «Брата 2» фильмы Балабанова стали смотреть все больше. В итоге в истории отечественного кино формировался феномен Балабанова, практически равнозначный Тарковскому. Кстати, это свято место до сих пор пусто. В «Брате» постоянная игра на грани фола, нарушение привычных правил, поразительная непредсказуемость. Это и есть российский код, потому и возникает ностальгия по Балабанову. Однако документальное кино плохо смотрят в кинотеатрах, так было всегда. Сегодня это интернет-формат. Когда-то в прокате был фильм Любовь Аркус о Балабанове («Балабанов. Колокольня. Реквием» вышел в прокат 8 декабря 2022 года, касса составила 2,6 миллиона рубелей – прим. НСН) тоже был в прокате, но он ничего не собрал. Потому, на мой взгляд, выход нового фильма в кинотеатрах – странное решение», - отметил Шпагин.
В 2022 году фильмы «Брат» и «Брат 2» выходили в повторный прокат в российских кинотеатрах. По данным ЕАИС Фонда кино, общие сборы составили почти 120 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
