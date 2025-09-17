В свою очередь кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН заметил, что феномен Балабанова в российском кино можно сравнить в феноменом Андрея Тарковского. Однако документальный проект, по его мнению, не привлечет зрителей в кинотеатр.

«После «Брата» и «Брата 2» фильмы Балабанова стали смотреть все больше. В итоге в истории отечественного кино формировался феномен Балабанова, практически равнозначный Тарковскому. Кстати, это свято место до сих пор пусто. В «Брате» постоянная игра на грани фола, нарушение привычных правил, поразительная непредсказуемость. Это и есть российский код, потому и возникает ностальгия по Балабанову. Однако документальное кино плохо смотрят в кинотеатрах, так было всегда. Сегодня это интернет-формат. Когда-то в прокате был фильм Любовь Аркус о Балабанове («Балабанов. Колокольня. Реквием» вышел в прокат 8 декабря 2022 года, касса составила 2,6 миллиона рубелей – прим. НСН) тоже был в прокате, но он ничего не собрал. Потому, на мой взгляд, выход нового фильма в кинотеатрах – странное решение», - отметил Шпагин.

В 2022 году фильмы «Брат» и «Брат 2» выходили в повторный прокат в российских кинотеатрах. По данным ЕАИС Фонда кино, общие сборы составили почти 120 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

