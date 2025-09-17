Грузия полностью погасила исторический внешний долг перед Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минфина республики.

В феврале задолженность Тбилиси перед Москвой снизилась с $7,870 млн до $3,997 млн. Этот уровень сохранялся в графе долгов по август. По состоянию на минувший месяц данных там нет.

Бизнес-агентство BMG отмечает, что Грузия накопила долг за первые годы независимости. В июле 2004 года задолженность реструктурировали в соответствии с соглашением между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом.

Тбилиси взял $160 млн до 1999 года, за долги по май 2004-го накопились проценты, также следовало погасить задолженность с 2004 по 2006 годы. Общий размер долга превысил $225 млн.

Между тем власти Грузии назвали обвинения в адрес республики в пророссийских настроениях частью антигрузинской пропаганды, пишет «Свободная пресса».

