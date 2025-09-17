Минобороны: За сутки сбиты 357 беспилотников ВСУ
17 сентября 202512:15
Российские военные за сутки уничтожили более 350 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сводке ведомства.
Кроме того, в северо-западной части Черного моря ликвидировали безэкипажный катер ВСУ.
Ранее Минобороны заявило, что ночью 17 сентября над Россией уничтожили восемь украинских дронов, пишет «Свободная пресса».
