Минобороны: За сутки сбиты 357 беспилотников ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили более 350 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сводке ведомства.

Кроме того, в северо-западной части Черного моря ликвидировали безэкипажный катер ВСУ.

Ранее Минобороны заявило, что ночью 17 сентября над Россией уничтожили восемь украинских дронов, пишет «Свободная пресса».

