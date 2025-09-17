В Китае на репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля
Два летающих автомобиля китайской компании XPeng столкнулись в небе на репетиции авиашоу в городе Чанчунь в провинции Цзилинь. Об этом пишет Nanfang Dushi Bao.
По данным издания, накануне в соцсетях появились видео с якобы последствиями аварии двух беспилотных авто на авиасалоне в Чанчуне. Также в Сети разместили видео аппарата, горящего на земле. Момент аварии не попал на запись. Как сообщали СМИ, пострадал как минимум один человек, его доставили в больницу.
«В ответ на эти сообщения представитель компании XPeng Aeroht заявил, что два летательных аппарата, участвовавших в тренировочных полетах, столкнулись из-за недостаточного расстояния между ними», - указано в сообщении.
Одна из машин получила повреждения и загорелась во время посадки. Находившиеся на месте ЧП сотрудники в безопасности. Ведется расследование причин инцидента.
Ранее на авиашоу в ЮАР реактивный самолет упал на землю и взорвался, пилот погиб.
В Китае на репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля
