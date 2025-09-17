СМИ: Трамп может посетить Китай в октябре-ноябре

Президент США Дональд Трамп пожет посетить Китай в конце октября-начале ноября. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

«Китай и США находятся на "завершающей стадии" переговоров о государственном визите... Дональда Трампа в Пекин», - отмечает газета.

По данным издания, поездка главы Белого дома может состояться до или после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие пройдет в Южной Корее 31 октября-1 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС, пишет «Свободная пресса».

