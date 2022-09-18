В Херсоне нейтрализовали вооруженную группу
В Херсоне нейтрализована группа вооруженных лиц в субботу вечером. Они оказали сопротивление российским силовикам, передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.
«Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась», - заявил представитель оперативных служб.
Накануне вечером в центре Херсона, на проспекте Ушакова, раздавались звуки стрельбы из автоматического оружия. Жители слышали также несколько взрывов, предположительно работала российская ПВО.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Херсона, есть убитые и раненые. Возле административного здания упало не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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