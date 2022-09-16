Стремоусов сообщил об обстреле ВСУ центра Херсона из HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Херсона, есть убитые и раненые. Как сообщил журналистам заместитель руководителя военно-гражданской областной администрации Кирилл Стремоусов, целью удара было здание ВГА.

По предварительным данным, возле административного здания упало не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. Подробности сейчас устанавливаются.

В конце августа ВСУ начали операцию по контрнаступлению на херсонском направлении, а также в Харьковской области. В российском Минобороны сообщали об отражении атак в Херсонской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на харьковском направлении украинским войскам удалось продвинуться к границе с Россией.

