В результате боестолкновения в центре Херсона пострадавших среди военнослужащих РФ нет

Военнослужащие Вооруженных сил России и мирные жители не пострадали в результате произошедшего вечером 17 сентября боестолкновения в центре Херсона, сказано в Telegram военно-гражданской администрации Херсонской области.

Херсонские власти заявили о большом количестве наемников у границ региона

Существенного материального ущерба городу и его жителям нет. Из сообщения следует, что территория Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами и правоохранительными органами РФ.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Херсона, есть убитые и раненые. Возле административного здания упало не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаХерсон
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