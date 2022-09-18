В результате боестолкновения в центре Херсона пострадавших среди военнослужащих РФ нет
Военнослужащие Вооруженных сил России и мирные жители не пострадали в результате произошедшего вечером 17 сентября боестолкновения в центре Херсона, сказано в Telegram военно-гражданской администрации Херсонской области.
Существенного материального ущерба городу и его жителям нет. Из сообщения следует, что территория Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами и правоохранительными органами РФ.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Херсона, есть убитые и раненые. Возле административного здания упало не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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