В Хабаровском крае возобновили обследование места крушения Ан-26

На развернут палаточный полевой лагерь. Всё дополнительное имущество для жизнеобеспечения и дополнительный инвентарь, снаряжение, вещевое имущество и продовольствие доставлено к месту. В течение дня подготовят площадку для посадки вертолета.

Родственникам погибших оказывается необходимая психологическая помощь специалистами МЧС России.

Власти Хабаровского края выплатят семьям членов экипажа разбившегося Ан-26 по 1 миллионы рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства края.

Напомним, самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Позже вертолёт Ми-8 МЧС обнаружил обломки упавшего самолёта. Также известно, что спасатели добирались до места крушения судна больше пяти часов.

