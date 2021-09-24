В Хабаровском крае возобновили обследование места крушения Ан-26
Спасатели и следователи утром 24 сентября приступили к обследованию места крушения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.
На развернут палаточный полевой лагерь. Всё дополнительное имущество для жизнеобеспечения и дополнительный инвентарь, снаряжение, вещевое имущество и продовольствие доставлено к месту. В течение дня подготовят площадку для посадки вертолета.
Родственникам погибших оказывается необходимая психологическая помощь специалистами МЧС России.
Власти Хабаровского края выплатят семьям членов экипажа разбившегося Ан-26 по 1 миллионы рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства края.
Напомним, самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Позже вертолёт Ми-8 МЧС обнаружил обломки упавшего самолёта. Также известно, что спасатели добирались до места крушения судна больше пяти часов.
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