СМИ сообщили об обнаружении тела одного из членов экипажа разбившегося Ан-26

Тело одного из членов экипажа разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26 обнаружено, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обнаружено тело одного человека», — сообщил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что экипаж Ан-26, по предварительным данным, погиб.

Напомним, накануне самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Хабаровском крае были обнаружены обломки пропавшего накануне самолета Ан-26. В четверг недалеко от поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника были найдены обломки самолета, спасатели начали поисковые мероприятия.

