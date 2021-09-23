СМИ сообщили об обнаружении тела одного из членов экипажа разбившегося Ан-26
Тело одного из членов экипажа разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26 обнаружено, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Обнаружено тело одного человека», — сообщил собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что экипаж Ан-26, по предварительным данным, погиб.
Напомним, накануне самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Хабаровском крае были обнаружены обломки пропавшего накануне самолета Ан-26. В четверг недалеко от поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника были найдены обломки самолета, спасатели начали поисковые мероприятия.
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