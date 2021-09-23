Семьям экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 выплатят по 1 млн рублей

Ранее этот же источник сообщил об обнаружении тела одного из членов экипажа разбившегося под Хабаровском самолета.

Напомним, самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Позже вертолёт Ми-8 МЧС обнаружил обломки упавшего самолёта. Также известно, что спасатели добирались до места крушения судна больше пяти часов.



