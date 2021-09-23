Семьям экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 выплатят по 1 млн рублей
Власти Хабаровского края выплатят семьям членов экипажа разбившегося в регионе самолета Ан-26 по 1 миллионы рублей. Об этом заявил избранный глава края Михаил Дегтярев. Он отметил, что средства выделят из резервного фонда правительства края. Он также отметил, что на борту Ан-26, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них не было, это жители разных городов России, пишет ТАСС.
Ранее этот же источник сообщил об обнаружении тела одного из членов экипажа разбившегося под Хабаровском самолета.
Напомним, самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Позже вертолёт Ми-8 МЧС обнаружил обломки упавшего самолёта. Также известно, что спасатели добирались до места крушения судна больше пяти часов.
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