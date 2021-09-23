Семьям экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 выплатят по 1 млн рублей

Власти Хабаровского края выплатят семьям членов экипажа разбившегося в регионе самолета Ан-26 по 1 миллионы рублей. Об этом заявил избранный глава края Михаил Дегтярев. Он отметил, что средства выделят из резервного фонда правительства края. Он также отметил, что на борту Ан-26, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них не было, это жители разных городов России, пишет ТАСС.

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Ранее этот же источник сообщил об обнаружении тела одного из членов экипажа разбившегося под Хабаровском самолета.

Напомним, самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Позже вертолёт Ми-8 МЧС обнаружил обломки упавшего самолёта. Также известно, что спасатели добирались до места крушения судна больше пяти часов.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Хабаровский КрайКрушение Самолета
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