В группе «План Ломоносова» опровергли информацию об операции фронтмену Ильину

Солист группы «План Ломоносова» Александр Ильин-младший находится в больнице, однако его жизни ничего не угрожает, беспокоиться не о чем, сказал НСН Максим Гвоздев.

Представитель панк-рок-группы «План Ломоносова» Максим Гвоздев в беседе с НСН заявил, что вокалист коллектива Александр Ильин-младший находится в больнице, однако операцию ему не проводили, а его жизнь вне опасности.

СМИ: Актрису Алену Яковлеву госпитализировали в Москве

СМИ ранее сообщили, что Александру Ильину-младшему провели срочную операцию в Москве. Отмечалось, что он был госпитализирован в Институт Склифосовского с аппендицитом 29 октября. Гвоздев опроверг сведения СМИ и заявил, что беспокоиться не о чем.

«Мы ждем, когда Александр выйдет на связь и расскажет подробности. Его госпитализировали, наши ребята в Москве на связи с ним. Вчера вечером Ильин сказал, что с ним все хорошо. Полагаю, его жизни ничто не угрожает. Если бы все было плохо, мы бы уже знали об этом», — сказал представитель группы.

Ранее в Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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