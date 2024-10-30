В группе «План Ломоносова» опровергли информацию об операции фронтмену Ильину

СМИ ранее сообщили, что Александру Ильину-младшему провели срочную операцию в Москве. Отмечалось, что он был госпитализирован в Институт Склифосовского с аппендицитом 29 октября. Гвоздев опроверг сведения СМИ и заявил, что беспокоиться не о чем.

«Мы ждем, когда Александр выйдет на связь и расскажет подробности. Его госпитализировали, наши ребята в Москве на связи с ним. Вчера вечером Ильин сказал, что с ним все хорошо. Полагаю, его жизни ничто не угрожает. Если бы все было плохо, мы бы уже знали об этом», — сказал представитель группы.

Ранее в Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

