СМИ: Актрису Алену Яковлеву госпитализировали в Москве

Народную артистку России Алену Яковлеву экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сама актриса рассказала агентству «Москва».

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По словам Яковлевой, ее увезли в больницу сразу после спектакля. Артистка отметила, что ей предстоит операция через три-четыре дня, если предварительный диагноз подтвердится.

Кроме того, из-за случившегося была отложена творческая встреча Яковлевой в театре имени Вахтангова.

Ранее бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт.

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ФОТО: РИА Новости
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