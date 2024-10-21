СМИ: Актрису Алену Яковлеву госпитализировали в Москве
Народную артистку России Алену Яковлеву экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сама актриса рассказала агентству «Москва».
По словам Яковлевой, ее увезли в больницу сразу после спектакля. Артистка отметила, что ей предстоит операция через три-четыре дня, если предварительный диагноз подтвердится.
Кроме того, из-за случившегося была отложена творческая встреча Яковлевой в театре имени Вахтангова.
Ранее бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru