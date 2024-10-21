СМИ: Актрису Алену Яковлеву госпитализировали в Москве

По словам Яковлевой, ее увезли в больницу сразу после спектакля. Артистка отметила, что ей предстоит операция через три-четыре дня, если предварительный диагноз подтвердится.

Кроме того, из-за случившегося была отложена творческая встреча Яковлевой в театре имени Вахтангова.

Ранее бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова госпитализировали в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт.

